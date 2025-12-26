AIRDO（エア・ドゥ）は、会員サービス「My AIRDO」で2027年度から導入する会員ステイタスサービスのステイタスポイントの獲得方法を明らかにした。2026年1月1日から、搭乗時の運賃額に応じて貯まるAIRDOポイントのほか、会員ステイタスの獲得に必要なステイタスポイントも獲得できるようになる。暦年のステイタスポイント獲得数に応じて、3つのステイタスを獲得できる。My AIRDO入会で「ステイタス1」、100ステイタスポイント以上2