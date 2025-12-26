ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜マニラ線を2026年3月28日をもって運休する。同路線は2023年7月1日に開設。現在は1日1往復を運航している。機材はボーイング787-8型機を使用している。運休は至近の需給動向に鑑みたものとしている。運休日以降の航空券は販売していないものの、FlexBizパッケージ購入者のマニラ線での予約変更は終了となる。