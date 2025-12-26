日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。「今年日常生活で一番腹が立ったこと」のテーマで、令和ロマン・松井ケムリは「すごいタイミングで声かけてくる人いません？たまに…」と新幹線で移動中に声をかけられたことを述懐した。「新幹線で品川から新大阪に向かってたんです。僕、ずっと寝てたんです。ずっと寝てたらトントンって起こされて。（停車駅が）名古屋だったんです