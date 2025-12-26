日本テレビ「ぐるナイ」人気企画「ゴチになります」の「ゴチ２６大清算ＳＰ」が２５日に放送され、小芝風花、高橋文哉、矢部浩之が「クビ」となり、新メンバーが加入することになった。最終盤には来年発表される新メンバー２人がスタジオ横に現れた。被り物姿の男女２人が階段でノリよく踊る姿が映し出され、ゴチメンバーが「もう来てる」「はやない！？」と驚き。小芝風花ダンスを踊っているとのツッコミも。「２人とも運