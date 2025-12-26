俳優・天海祐希が26日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』初日舞台あいさつに登壇した。2年半越しの劇場版公開、そしてシリーズ12年のラストとして“キントリ”メンバーが最後に全員集合する場で涙を見せた。【写真】輝いてる！観客に手を振る天海祐希天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1