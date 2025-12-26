モデルの蛯原友里（46）が26日、自身のインスタグラムを更新。双子の妹でセラピストの蛯原英里さんとのサンタ2ショットを披露した。「メリクリ」とつづった友里。英里さんとサンタの帽子を被った仲良しツーショットを披露した。フォロワーからは「最強姉妹」「そっくり」「可愛すぎるサンタさんお二人」「エビちゃんカワイイ」などの声が寄せられた。友里は09年12月にRIPSLYMEのILMARIと結婚し、同年11月に第1子男児、21