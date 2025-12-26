ロッテは２６日、ＺＯＺＯで仕事納めを行い、サブロー監督が取材に対応した。秋季練習、キャンプでは昭和流の厳しいトレーニングを選手に課した指揮官は今後に向けて「練習量にしても、質を求めることに対しても、あとはピッチャーのクイック、練習したら一定の成果が生まれるんだなということがわかったので、これは継続してチームとしてやっていきたいなと思います」と手応えを明かした。前ロイヤルズのロング、前オリオール