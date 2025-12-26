脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため都内の病院で死去した。77歳。秋田市出身。26日に内館牧子事務所が発表した。葬儀は近親者で執り行われた。内館さん脚本のNHK朝の連続テレビ小説「ひらり」（1992年度後期）でヒロインを務めた女優・石田ひかり（53）が所属事務所を通じ、追悼コメントを発表した。石田は「12月22日に『ひらり』の数人で集まりがあり、内舘さんにまたお会いしたいねと話し