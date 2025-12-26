来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、巨人・大勢投手が２大会連続で選出された。背番号は前回大会と同じ「１５」に決まった。前回の２３年ＷＢＣではチーム最多４登板（１勝）し、無失点のフル回転で世界一に貢献。前回の世界一を知る右腕について、井端監督は「当然、前回やっていますし、どこかは分からない