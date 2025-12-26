「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２６日、大村）２８日から始まる上位１２人による頂上決戦のメンバーがオープニングセレモニーに登場した。２０２３年の覇者である浜田亜理沙（３７）＝埼玉・１０４期・Ａ１＝が元気な姿を見せた。１１月２５日のＧ２・レディースチャレンジカップ（福岡）初日９Ｒで落水。自艇に巻き込まれ、右目付近の眼窩底骨折、右手親指付近の靱帯を損傷、さらに顔面の裂傷という大ケ