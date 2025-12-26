交際する女性に捜査情報を漏えいしたとして、法務省は26日、さいたま地検の阿南健人検事（35）を懲戒免職処分とした。同日、国家公務員法違反の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。さいたま地検が明らかにした。