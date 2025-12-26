Ｊ１のＣ大阪は２６日、Ｊ２今治からＭＦ横山夢樹を獲得することを発表した。横山は２０２４年に帝京高から今治に加入。初年度からＪ３リーグ戦２９試合６得点を記録すると、Ｊ２に昇格した今季も２５試合で６得点をマーク。９月のＵ―２０Ｗ杯にも出場するなど、世代別日本代表も常連の２０歳だ。若手の育成に定評があるＣ大阪で、さらなる成長を遂げていく。横山はクラブを通じて「初めまして！ＦＣ今治から来ました横山夢