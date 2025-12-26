ラサール石井参院議員アニメ「こち亀」声優交代に「私はこの事を２年前から聞いておりました」社民党のラサール石井参院議員が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。新しくアニメ化される「こちら葛飾区亀有公園前派出所」について言及した。人気漫画の「こち亀」は１９９６年にアニメ化。２０２６年に連載開始５０周年になるということで、「新こちら葛飾区亀有公園前派出所」として新しくアニメ化されると発表された。公式サ