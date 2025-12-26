侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、来年３月に開幕する第６回ＷＢＣの出場メンバーを一部先行発表。巨人の大勢投手（２６）が２大会連続で選出された。背番号は前回大会と同じ「１５」。２０２３年の前回大会では、プロ２年目ながら日本代表に選出。本戦では１次ラウンドと準々決勝以降すべての試合に出場し、決勝は７回を無失点に抑えて優勝に貢献した。連続出場が決まり、「２０２３年の前回大会での経験は、自分の野球人生