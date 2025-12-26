ソフトバンクは今オフ補強の目玉として加入した徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）の入団会見を台湾・台北市内で開いた。徐若熙は台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）味全ドラゴンズから海外移籍制度を申請して、ドジャースなどとの日米争奪戦の末にホークス入りを決断。台湾球界を代表する右腕のＮＰＢ挑戦はかねて現地で大きな注目を集め、この日も地元テレビ局が生中継で伝えた。会見では現地入りしている城島健司ＣＢＯ（４９）ら