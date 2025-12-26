音楽プロデューサーでラッパーのSKY-HIこと日高光啓さんが2025年12月25日、自身が代表取締役CEOを務める芸能事務所「BMSG」の公式サイトを通じて、年内のライブとテレビ番組の出演を辞退すると発表した。だがSNSでは、「年内と言ってもあと数日」「ただの仕事納め」などの声が上がっている。「ただ休みがほしかっただけ」などの声が寄せられる日高さんを巡っては、ニュースサイト「NEWSポストセブン」で公開された12月19日付の記事