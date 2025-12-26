「くら寿司」はアメリカでのチェーン展開に力を入れている。「くら寿司」のアメリカ初進出は2007年、和食レストランだった。しかし、これは軌道にのらなかった。2009年に本業の回転寿司として出店し、「くら寿司」カリフォルニア州アーバイン店を開業した。こちらは軌道にのって店舗数も増えていき、2019年には「くら寿司USA」がナスダックに上場した。店舗数は2025年12月の時点で22州とワシントンD.C.に83店舗を展開している。年