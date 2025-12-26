坂出警察署 坂出署によりますと、26日午前７時30分ごろ、坂出市川津町で、側溝の中に人が倒れているのを通行人が発見し119番通報しました。意識がなく、病院に搬送されましたが午前８時35分に死亡が確認されました。死亡したのは70歳～80歳位とみられる男性で、顔や両手の甲や両ひざに軽い傷や打撲があったということです。側溝は幅約80センチ、深さ約１メートルで、水はなく、男性は仰向けに倒れていました。