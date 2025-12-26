中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月26日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は25日の記者会見で、米国によるベネズエラの石油タンカーに対する全面封鎖やだ捕で、中国が受ける影響と今後の対応について問われ、一方的制裁や「ロングアーム管轄」の乱用に断固として反対すると表明した。何氏は次のように述べた。中国は一貫して一部の国による一方的な制裁やいわゆる「ロングアーム管轄」の乱用に