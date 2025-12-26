JEANASIS（ジーナシス）が日本の名車Honda（ホンダ）と初コラボ♡2026年1月1日午前0時より公式WEBストアand STとZOZOTOWNで先行予約開始、1月16日から全国店舗でも販売予定です。プレリュードをモチーフにしたプルオーバーやロゴショートフーディの2型は、スポーティーなトレンド感を取り入れつつ日常のコーデにも馴染むデザインで、世代を問わず楽しめます♪