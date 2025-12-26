野球日本代表・侍ジャパンは26日、来春3月に行われるWBCに出場予定の8選手を発表。ロッテ・種市篤暉投手もメンバー入りを果たしました。プロ9年目を迎えていた種市投手は、今季24試合に先発登板。9勝8敗で防御率2.63をマークしました。シーズン序盤では苦しむ場面も多かったものの、終盤には持ち前の奪三振力も発揮し、自身初となる9・10月度の「大樹生命月間MVP賞」も獲得しました。WBCに向けての侍ジャパン選出を受けて、種市投