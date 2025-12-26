茨城県警ひたちなか署は26日、同県に住む団体職員の男性（64）が、LINE（ライン）を通じて投資詐欺に遭い、「アップルギフトカード」や金など計約2億7千万円相当をだまし取られたと発表した。特殊詐欺事件として調べる。署によると、男性は日本人女性を名乗る人物らに投資を勧められ、9〜10月、8回にわたり計610万円分のカードを購入し、入金のため利用コードを伝えた。アプリ上で利益が出ているように表示され、信用したとい