プロボクシング「SAIKOUXLUSHvol4inJAPAN」の前日計量、会見が26日、試合会場の愛知国際展示場であり、メインイベントに登場するIBF世界フライ級王者の矢吹正道（33＝緑）と挑戦者のフェリックス・アルバラード（36＝ニカガグア）はいずれも50・7キロで計量を一発パスした。計量後には、健闘を誓い合う握手。お互いの印象を聞かれ、「タフネスで、スタミナがあり、アグレッシブ」（矢吹）、「とても強い選手で尊敬し