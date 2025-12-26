立憲民主党の安住幹事長は26日、政府が決定した来年度予算案について、「大盤振る舞い予算だ」と批判し、党として予算案の修正案を取りまとめる考えを示した。来年度予算案の一般会計の総額は122兆3092億円と、2年連続で過去最大を更新した。税収の不足分を補うため、政府は新たに国債29兆5840億円を発行する。安住氏は、「市場は長期金利の上昇を見ても分かるように、国債の発行を含め大規模予算に対して警鐘を鳴らしていたにも関