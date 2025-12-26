ホンダの新たな「シビック“スゴい”タイプR」に反響殺到！ 「究極のピュアスポーツカー」“HRC仕様”初公開で「ついに本家が動いた！」「ホンダが本気だ」の声も！ 26年1月開催の「TAS2026」ホンダブースに寄せられた“熱視線”とは