ホンダ最新「ステップワゴン」の超レトロな“ワイルド仕様”初公開！2025年12月26日、アフターパーツメーカーのダムドは、翌2026年1月9日から3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。ブースでは「ニューレトロ」と「ネオクラシック」をコンセプトとし、豊かなライフスタイルに寄り添う4台の個性的なデモカーが出展されます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「