Image: Shutterstock 明暗がはっきり分かれる結果に…。エンタメ業界誌のDeadlineやVarietyによると、Google（グーグル）はディズニーからの停止通告に従い、ディズニーの知的財産（IP）を使ったAI動画を削除したといいます。両誌とも「数十本」の動画が削除されたのではないかと推定しています。ディズニーのCEOであるBob Iger氏はCNBCに対し、この件に関してGoogleと過去に協議したものの