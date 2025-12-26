野球日本代表の井端弘和監督は26日、来年3月に開催される国・地域別対抗戦、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平、エンゼルスの菊池雄星投手、パドレスの松井裕樹投手ら8選手を発表した。日本球界からは日本ハムの伊藤大海、巨人の大勢、ロッテの種市篤暉、西武の平良海馬、阪神の石井大智が選ばれた。第1弾の発表は8選手。二刀流の大谷を除き、投手のみの発表となっ