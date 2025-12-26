ファンからの手紙に現金が…青春ロックアイドルBLUEGOATS(アオヤギ)のメンバー、ほんま・かいながXを更新。大金が封入されたファンからの手紙を公開し注目があつまった。「今日事務所に届いてたんだけど、手紙は良いとしてお金送ってくるのだけ禁止行為なので絶対やめてください でもこのお金どうすればいいですか？」とつづり、10万円程の現金が添えられたファンからの手紙を公開した。手紙にはファンになった経緯などが長文