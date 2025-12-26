スポニチスポニチアネックス

「死ぬと思いました」 タモリが「徹子の部屋」で海での恐怖の体験語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タモリが26日の「徹子の部屋」で、駿河湾での恐怖の体験を振り返った
  • 積乱雲の中でヨットに乗っていた際、雷が落ちるのではと心配したという
  • 最終的に船がほぼ横倒しになり、「これは死ぬと思いましたね」と断言した
記事を読む

