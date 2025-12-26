2024年、プロテストに合格し、新人ながら今季、「ゴルフ5レディス」で初優勝した荒木優奈選手(20)が、地元の玉名市役所へ優勝報告に訪れました。 荒木選手は年間賞金ランキング7位、JLPGAアワードの新人賞やGTPAルーキー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれました。来年4月の「KKT杯バンテリンレディスオープン」にも出場予定です。