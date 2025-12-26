「ニフレル」の外観＝大阪府吹田市小動物や魚などを中心に展示する施設「ニフレル」（大阪府吹田市）が開館10年を迎えた。来館者がそれぞれの生き物の“個性”を感じられるよう工夫しており、幅広い世代に人気だ。ニフレル開業時から運営を任されている小畑洋さん（58）は「これからも多様な個性を持つ生き物たちの魅力を伝え続けたい」と意気込む。ニフレルは、ジンベエザメの飼育で知られる水族館「海遊館」（大阪市）が手が