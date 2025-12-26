プロ野球・ソフトバンクは26日、台湾プロ野球（CPBL）に所属する味全ドラゴンズとの戦略的パートナーシップ契約締結を発表しました。期間は2026年1月1日から2028年12月31日までの3年間となります。ソフトバンクによると契約の目的について「日本と台湾のプロ野球交流の促進を目的とし、野球関連人材の育成およびプロ野球事業運営の分野における相互の発展を目指すもの」と説明。さらに双方の人材交流、交流試合、若手選手育成への