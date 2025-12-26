ロッテ・サブロー監督が球団の仕事納めとなった26日、ZOZOマリンスタジアムで取材に応じ、ここまでを振り返った。今季、チームが最下位に終わったことを受け、10月5日に新監督に就任。6年ぶりに実施された秋季キャンプでは「昭和のキャンプ」を掲げ、宮崎・都城市で質と量の両方を求める厳しい練習を選手たちに課した。「練習量にしても、質を求めることに対しても、あとはピッチャーのクイック、練習したら一定の成果が生ま