俳優の小日向文世が、天海祐希とともに12月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『緊急取調室』シリーズで長年共演してきた2人が、撮影現場の舞台裏を明かした。【映像】小日向文世の長男・星一さん司会の黒柳徹子から、18日放送の『緊急取調室』9話に小日向の長男・星一さんが出演した話題を振られると、小日向は「知らなかったんですよ。プロデューサー陣から『◯日に撮影がある』って聞いて、えっ？っ