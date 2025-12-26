日本ハムからＦＡ権を行使して西武に移籍する石井一成内野手（３１）が２６日、埼玉・所沢市の球団事務所で会見に臨んだ。背番号は「４」に決まった。黒地のスーツに水色のネクタイを締め登場。「一番最初に話をいただいてとてもうれしい気持ち」と柔和な笑みを浮かべ話始めた石井。移籍の決め手については「広池さんの熱意だったり頑張ってほしいという気持ちが伝わった。『うちのチームに来て力を貸してくれ』と言ってもらえ