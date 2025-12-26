人気脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日、急性左心不全のため死去した。７７歳だった。２０００年から約１０年、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会委員を務め、在任中は舌鋒（ぜっぽう）鋭く横綱・朝青龍を批判するなど、角界を叱咤（しった）激励してきた。八角理事長（元横綱・北勝海）は内館さんの逝去に際し「突然の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。内館さんは、平成１２年から約１０年間にわ