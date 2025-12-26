巨人は２６日、東京千代田区の球団事務所で２０２５年の仕事納めを行った。仕事納め式での山口寿一オーナーの挨拶は以下の通り。「みなさん、１年間お疲れ様でした。今年は長嶋（茂雄）さんが亡くなられるという非常に大きな出来事がありまして、それだけに何としても勝ちたかったけれども、残念な１年となりました。来年に関しては、心配なところもありますけれど、こういう時にジャイアンツは必ず新しい力が伸びてきた。そう