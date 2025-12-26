【モデルプレス＝2025/12/26】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したシュン（中西瞬）が12月24日、自身のInstagramを更新。同番組でカップルが成立したダイ（中井大）との交際2周年を報告し、2ショットを公開した。【写真】男性同士の恋リアカップル「ラブラブ」顔寄せ合う交際2周年ショット◆シュン＆ダイ、交際2周年を報告シュンは「2nd anniversary 2年記念日」と綴り、ベトナム