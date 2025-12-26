【モデルプレス＝2025/12/26】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のアヤカが12月26日、生放送されるテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）を欠席することがわかった。【写真】22歳アイドル「すっぴん？」と話題の近距離ショット◆アヤカ「Mステ SUPER LIVE」欠席同番組の公式X（旧Twitter）は「本日、出演を予定していたのNiziUのAYAKAさんは、体調不良のため、