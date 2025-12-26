シンガーソングライターの優里さんが、2025年12月25日にYouTubeを更新。前日のクリスマスイブに救急搬送されていたことを明かした。「点滴打ってもらってよくなった」優里さんは「油断は禁物だよって話を皆さんにしたくて」と切り出し、今年のクリスマスイブとクリスマスに何をしていたかを語り始めた。現在アジアツアーを開催中の優里さん。ツアー中は「生の何か、貝とか生の肉とかは食べないようにしてたのね。何かになったら嫌