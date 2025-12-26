こんにちは！谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回はおいしい【いかの塩辛】！冬のするめいかは身も肉厚でわたも大きくなるので塩辛を作るのにおすすめです！では、さっそく作っていきまーす！【其の一】わたをたっぷりの塩でしめるべし！たっぷりの塩でしめることで、濃厚でうまみもある塩辛に仕上がります！【