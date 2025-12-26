東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（12月）08:30 結果2.0% 予想2.3%前回2.7%（前年比) 結果2.3% 予想2.5%前回2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（11月）08:30 結果2.6% 予想2.6%前回2.6%（完全失業率) 結果1.18倍 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) ※要人発言やニュース 【その他】 トランプ米大統領 米