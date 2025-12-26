高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の元代表が国外逃亡した事件で、警視庁は先ほど、帰国した元代表ら2人を逮捕しました。【映像】連行される容疑者ら（実際の映像）「トケマッチ」の元代表・福原敬済容疑者（44）と元従業員の中山大志容疑者（44）は、2023年8月から2カ月の間に都内に住む男性から高級腕時計15本、あわせて1800万円相当をだまし取った疑いがもたれています。警視庁などによりますと、福原容疑