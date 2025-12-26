箱根登山電車で、2028年夏に導入が予定されている新型車両のイメージ（小田急箱根提供）小田急箱根（神奈川県小田原市）はこのほど、2028年夏に箱根登山電車で新型車両「4000形」を導入すると発表した。100年超にわたって走り続ける100形車両が28年1月に引退するため、後継の位置付け。3両編成で、大きな車窓から箱根の自然を満喫できる仕様だ。車体のカラーは赤を基調とし、内装には箱根細工を模した化粧板を使用。丸みを帯び