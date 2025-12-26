台湾・台北市で発生した無差別襲撃事件から26日で1週間です。現場では追悼のボードが設置され、市民の献花が続いています。この事件は12月19日、台北市中心部の地下鉄の駅などで男が発煙弾を投げ刃物で買い物客らを次々に切りつけたもので、4人が死亡し11人が重軽傷を負いました。犯行を阻止しようとした男性1人が亡くなった現場では追悼のメッセージボードが設置され、事件から1週間を迎えたきょうも多くの花が届けられています。