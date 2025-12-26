全国のインフルエンザの感染者数は4週連続で減少しましたが、いまだに警報レベルを超えています。厚生労働省によりますと、今月15日から21日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり32.73人となりました。感染者数は4週連続で減少しましたが、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準である30人を超えた状態が続いています。都道府県別でみると、宮崎県が特に多く94.75人で