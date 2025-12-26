【第20話】 12月26日無料公開 【拡大画像へ】 講談社は12月26日、竹掛竹や氏によるマンガ「吸血鬼さんはチトラレたい」第20話「『ありがとう』じゃない」を月マガ基地等で無料公開した。 本作は幼馴染の珊太に恋心を抱く生真面目な吸血鬼・千歳が、食欲と恋愛、そして「チトラレ」性癖の間で悩む新感覚吸血ラブコメディ。第20話では、ずっと機嫌が悪かったジルジが、珊太への想いを千歳に