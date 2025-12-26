「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、ＣＩＪが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２５日の取引終了後、日立製作所のデジタルシステム＆サービスセクター（ＤＳＳ）と業務提携契約を締結したと発表した。業務提携を通じて効率的なリソースの活用と新たなビジネス機会の創出を図るのが狙いで、システム開発事業や人材育成の推進で協働する。 こ