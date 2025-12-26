いつもがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６６０円に買われた。同社は２５日の取引時間中に、ＴｉｋＴｏｋＳｈｏｐのストア運営支援の成果について発表。これを材料視した短期資金が断続的に流入し、株高に弾みをつけたようだ。直近１カ月の事例としてライブコマースやショート動画施策を通じ、複数の大型成果を創出した。１回のライブコマースで流通取引総額（ＧＭＶ）３０００万円を達成した