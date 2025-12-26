岡山県警の警察官が来年度（2026年度）、8人増員されることがわかりました。 岡山県警によりますと、来年度に警察官が8人増員され、現在の3,454人から3,462人になります。増員の目的は「サイバー空間における対処能力の強化」と「匿名・流動型犯罪グループに対する戦略的な取り締まりの強化」で、増員分の警察官については条例改正などの手続きのあと、来年度中に採用する予定だということです。